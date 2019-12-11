На Среднем Урале автоледи выехала на "встречку" и врезалась в автобус со школьниками

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Курганская область Уральский ФО
школьный автобус (2018) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале автоледи выехала на "встречку" и врезалась в автобус со школьниками

На Среднем Урале произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали школьники. Авария случилась во вторник вечером на 74 километре трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, 33-летняя женщина, управляя автомобилем "Дэу Матиз", по неизвестным причинам не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус ГАЗ-А65R32. В последнем находились шестеро школьников из Новой Ляли, которые возвращались с соревнований. Дети ехали в сопровождении педагога, все были пристегнуты ремнями безопасности. Ни водитель, ни пассажиры автобуса травм в результате ДТП не получили.

В свою очередь, водитель и двухлетняя девочка-пассажир легкового авто были доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского. У женщины диагностированы сотрясение мозга, перелом носа и челюсти, ушибы лица и грудной клетки. Ребенку врачи поставили диагноз "ушиб мягких тканей головы".

скорая помощь(2019)|Фото:Накануне.RU

Представителями ГИБДД установлено, что в момент аварии девочка ехала на бустере на переднем пассажирском сидении, хотя в соответствии с весом и ростом ребенок должен был перевозиться в автокресле. В отношении женщины-водителя инспекторами был составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка.

Что касается школьников, для них был организован ночлег в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Уже сегодня утром за ними приехал другой автобус, который отвезет их домой.

Как добавили в Госавтоинспекции, в результате ДТП и автобус, и иномарка получили значительные механические повреждения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале автоледи выехала на "встречку" и врезалась в автобус со школьниками

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, ДТП, иномарка, школьники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Узнать цену на принтер куосера екатеринбург на сайте www.mvideo.ru