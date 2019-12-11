На Среднем Урале автоледи выехала на "встречку" и врезалась в автобус со школьниками

На Среднем Урале произошло ДТП с участием автобуса, в котором ехали школьники. Авария случилась во вторник вечером на 74 километре трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, 33-летняя женщина, управляя автомобилем "Дэу Матиз", по неизвестным причинам не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус ГАЗ-А65R32. В последнем находились шестеро школьников из Новой Ляли, которые возвращались с соревнований. Дети ехали в сопровождении педагога, все были пристегнуты ремнями безопасности. Ни водитель, ни пассажиры автобуса травм в результате ДТП не получили.

В свою очередь, водитель и двухлетняя девочка-пассажир легкового авто были доставлены в городскую больницу Каменска-Уральского. У женщины диагностированы сотрясение мозга, перелом носа и челюсти, ушибы лица и грудной клетки. Ребенку врачи поставили диагноз "ушиб мягких тканей головы".

Представителями ГИБДД установлено, что в момент аварии девочка ехала на бустере на переднем пассажирском сидении, хотя в соответствии с весом и ростом ребенок должен был перевозиться в автокресле. В отношении женщины-водителя инспекторами был составлен административный материал за нарушение правил перевозки ребенка.

Что касается школьников, для них был организован ночлег в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Уже сегодня утром за ними приехал другой автобус, который отвезет их домой.

Как добавили в Госавтоинспекции, в результате ДТП и автобус, и иномарка получили значительные механические повреждения.