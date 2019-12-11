Большинство российских детей просят у Деда Мороза гаджеты – опрос

Россияне собираются подарить своим детям на Новый год не слишком дорогие подарки. Так, треть родителей, опрошенных порталом "Дети. Mail.Ru" планирует потратить на эту статью расходов не более 2 тыс. руб. Еще треть потратит от 2 до 5 тыс. руб. Четверть родителей собирается подарить детям технику или электронику. Гаджет мечтают получить на Новый год дети 41% опрошенных.

Игрушки являются только вторым по популярности (37%) подарком, наборы для творчества и развивающие игры хотят получить отпрыски 23% респондентов.

Оказалось, что мамы и папы прислушиваются к детским просьбам. В этом году родители дарят развивающие игры и наборы для творчества (41%), игрушки (32%), технику и электронику (25%), передает ТАСС.

Порядка 15% респондентов также планируют дарить одежду и обувь, атрибутику для спорта и подвижных игр, книги и деньги.

"Интересно, что траты за пределами столиц сильно отличаются от столичных - в регионах родителей, готовых потратить на подарки от 5 до 20 тыс. руб., в среднем в 3,5 раза меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, - говорится в исследовании. - Каждая пятая (20%) семья призналась - в этом году их расходы на подарки значительно выше, чем в прошлом".

Почти половина родителей также сообщили, что планируют сводить ребенка только на одну новогоднюю елку, еще 38% - на две, каждый второй родитель намерен посетить три и более таких мероприятий.

Опрос проходил с 3 по 6 декабря среди 24485 пользователей портала "Дети Mail.ru".