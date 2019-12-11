Алексей Текслер получил главам взять на личный контроль все организованные перевозки детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поставил задачу главам муниципальных образований взять на личный контроль все организованные перевозки детей в период каникул, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер заслушал доклад о состоянии безопасности дорожного движения на дорогах Южного Урала. Он отметил, что посмотрел статистику за 11 месяцев 2019 года, и считает ситуацию нестабильной.

"В области зафиксировано снижение количества ДТП, при этом снижения гибели на дорогах области не произошло. Наша главная задача – выйти на положительную динамику по всем показателям, во всех территориях региона. Ведь за каждым процентом, за каждой долей процента – судьбы людей, жизни наших соотечественников. Совсем недавно вся страна следила за трагическими вестями из Забайкальского края, где в ужасной автокатастрофе погибли 19 человек, в том числе дети", - подчеркнул он.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы всех муниципальных образований области. Губернатор поставил задачу местным властям взять на личный контроль все организованные поездки детей в территориях и в этом направлении выстроить плотную работу с сотрудниками госавтоинспекции.

Также он отметил, что в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" перед Челябинской областью стоит задача в течение ближайших четырех лет снизить смертность на дорогах в три раза. Сейчас этот показатель составляет 10,36 погибших на 100 тыс. населения, необходимо добиться снижения смертности при ДТП к 2024 году до уровня 3,14 погибших на 100 тыс. населения.

В Челябинской области в 2019 году на 2,1% снизилось количество ДТП, на 1,2% количество раненных в них людей, но количество погибших остается практически на уровне прошлого года. Основными видами ДТП, которые влекут за собой летальный исход, являются столкновения и опрокидывание транспортных средств, а также наезды на пешеходов. Наиболее сложная ситуация со смертностью на дорогах в Челябинском, Миасском, Магнитогорском и Златоустовском городских округах.

Как подчеркнул Алексей Текслер, ряд участков на федеральных трассах Южного Урала до сих пор имеют высокие риски, именно на них гибнет пятая часть от общего числа погибших в ДТП.

"Например, по федеральной трассе М5 "Урал" в летний отпускной сезон проходит до 30-ти тысяч автомобилей ежесуточно. После реконструкции, проведенной в последние годы, она идет постоянно, перманентно, острота проблемы аварийно-опасных зон на трассе М-5 снижается, но полностью она может быть исключена только после масштабной реконструкции дороги, которая запланирована на ближайшие годы", – обозначил он.

По поручению главы области в 2020 году с дорог в регионе исчезнут передвижные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения – треноги. Вместо этого средства направят на развитие современных стационарных постов и приобретение новых камер. По данным УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, на участках дорог и перекрестках, оснащенных стационарными системами фото-видеофиксациинарушений, снижение аварийности составило 45%, существенно снизилась и тяжесть ДТП.