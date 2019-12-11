27 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2016) | Фото:intermonitor.ru

В Челябинской области утвердили МРОТ на 2020 год

В Челябинской области утвердили минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора экономики на 2020 год в размере 13 тыс. 949 рублей. Соответствующее решение было принято на заседании Челябинской региональной ассоциации работодателей и общественной организации "Союз промышленников и предпринимателей", сообщили Накануне.RU в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей.

За основу был взят федеральный МРОТ в размере 12 тыс. 130 рублей и к нему добавлен уральский коэффициент – 1,15. Рост новой "минималки", в сравнении с 2019 годом, составил 7,5%.

На заседании участники обсуждали вопрос о реальных доходах южноуральцев. В частности, первый вице-президент СПП Александр Федоров отметил, что среднемесячная зарплата в Челябинской области составляет 36 тыс. 364 рубля, а по России— 46 тыс. рублей.

"То есть наш промышленный регион платит людям меньше, чем по России", - подчеркнул он.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт добавила, что разница между минимальной зарплатой в бюджетном и внебюджетном секторе экономики уменьшилась до исторического минимума с 2012 года и составила почти ноль процентов.

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В Челябинской области утвердили МРОТ на 2020 год

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Теги: МРОТ, работа, зарплата,



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