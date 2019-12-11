27 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Иван Таврин (2012) | Фото:wikimedia.org

Владелец "Муз-ТВ" Иван Таврин увеличит долю в холдинге "Выбери радио"

Экс-партнер Алишера Усманова Иван Таврин намерен увеличить долю в холдинге "Выбери радио" до 78%, выкупив пакет в 20% у фонда "Эльбрус Капитал". ООО "Новый Медиа Холдинг" Таврина уже подало ходатайство в ФАС, передает РБК.

Холдинг «Выбери радио» объединяет региональные радиостанции, ретранслирующие популярные столичные форматы: "Европа Плюс", "Ретро FM", "Русское радио", Maximum, DFM, "Детское радио". У холдинга есть и собственный проект "Радиола". Сейчас в "Выбери радио", как указано на его сайте, входят 95 станций в 18 городах.

Основателю "Выбери радио" Ивану Таврину сейчас принадлежит 59,08% головной компании холдинга. Небольшие пакеты есть у его партнеров, с которыми он начинал в 1990-е заниматься медиабизнесом: у содиректора AliExpress Russia и члена совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Сергеева — 1,67%, у Евгения Чермашенцева — 1,6%. Совладельцами холдинга также являются Алексей Седов (2,2%) и семья вице-президента МТС Игоря Мишина (6,92%) — они получили долю в "Выбери радио", передав в холдинг принадлежавшие им станции в Поволжье и на Урале соответственно.

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Владелец "Муз-ТВ" Иван Таврин увеличит долю в холдинге "Выбери радио"

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Теги: иван таврин, выбери радио, радиохолдинг



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