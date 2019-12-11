27 Сентября 2020
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Общество В России
Набережная реки Исеть Екатеринбург (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Урбанисты назвали самые комфортные для жизни российские города

Эксперты института территориального развития "Урбаника" составили рейтинг ста крупнейших российских городов по комфортности жизни и доступности различных благ. Результаты и тренды, выявленные аналитиками, приводит РБК.

Так, оказалось, что только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно: в порядке убывания это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

"Относительно доступными" по стоимости стали 25 городов. Из них только четыре миллионника — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск. Многие из "относительно доступных" — это промышленные города, сочетающие сравнительно высокий уровень средней заработной платы с относительно невысокой стоимостью недвижимости, а также основных товаров и услуг. Например, Мурманск попал на 14-е место из-за невысокой стоимости недвижимости — население города уменьшается, и в нем продается много квартир.

Почти все промышленные города, лидирующие по дешевизне жизни, находятся внизу списка по качеству среды.

Удобными для жизни, согласно рейтингу, можно считать 23 города, среди них семь миллионников — Петербург, Уфа, Екатеринбург, Ростов, Самара, Воронеж, Казань. В эту группу попало несколько городов юга России из-за благоприятного климата — в частности, Сочи и Ставрополь.

Набережная Исети на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева|Фото: екатеринбург.рф, Александр Зайцев

Екатеринбург

Москва заняла в рейтинге только 52-е место. Основная причина — высокая стоимость жизни в сравнении со средней зарплатой. В числе негативных факторов — низкая обеспеченность жителей жильем (одно из последних мест среди российских городов), а также автомобильные пробки и невысокие экологические показатели.

Рейтинг возглавил Краснодар, который активно развивается в последние 10–15 лет. Город набрал высокие баллы по климату, обеспеченности жилой и коммерческой застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами.

Сургут и Тюмень заняли второе и четвертое места. Это в первую очередь произошло благодаря большим зарплатам в сочетании с высоким уровнем жизни и благоустроенностью городской среды. Тюмень, как и Краснодар, относится к быстрорастущим городам: за последние годы ее население выросло с 400 тыс. до 800 тыс. человек.

На последнем месте — Уссурийск. Эту позицию авторы рейтинга объясняют невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешевым жильем, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

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Урбанисты назвали самые комфортные для жизни российские города

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Теги: урбанизм, российские города, рейтинг, комфорт



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