27 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
фонтан на площади Славы в Копейске (2018) | Фото: www.facebook.com/maximbabin

УФАС оштрафовало сотрудника управления строительства Копейска и подрядчика за контракт на ремонт фонтана без торгов

УФАС вынесло постановления о наложении административного штрафа в отношении ООО "Флагман" и его должностного лица, а также в отношении должностного лица управления строительства Копейска за заключение антиконкурентного соглашения на ремонт фонтана на площади Славы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, управление строительства Копейска заключило контракт на выполнение комплекса мероприятий по капительному ремонту фонтана на площади Славы с единственным поставщиком ООО "Флагман" стоимостью 16,9 млн руб. Контракт был заключен 6 августа, но по графику первый этап работ надо было выполнить с момента заключения договора по 20 июля. Кроме того, с этой же организацией без проведения конкурсных процедур был заключен договор на строительный контроль.

фонтан на площади Славы в Копейске(2018)|Фото: www.facebook.com/maximbabin

Установлено, что подрядчик самостоятельно не выполнял работы на объекте, а привлек компанию "А-Холдинг", заключив с ней договор еще до заключения контракта с управлением.

Кроме того, не было оснований для заключения контракта с ООО "Флагман" как с единственным подрядчиком.

В результате УФАС оштрафовало ООО "Флагман" на 100 тыс. руб., а должностное лицо организации – на 15 тыс. руб. Чиновнику управления строительства Копейска назначен штраф в 20 тыс. руб.

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УФАС оштрафовало сотрудника управления строительства Копейска и подрядчика за контракт на ремонт фонтана без торгов

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Теги: УФАС, администрация Копейска, управление строительства, УФАС, штраф,



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