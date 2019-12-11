В Челябинске на месте городской свалки предложили сделать арт-объект и искусственный водоем

В Челябинске подвели итоги конкурса на лучший проект по благоустройству территории городской свалки после ее рекультивации.

Конкурс был инициирован "Всероссийским обществом охраны природы". От жителей поступила 21 работа.

Как сообщил начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков, жители предлагали возвести на месте бывшей свалки огромный памятник, разбить под стеклянным куполом ботанический сад с экзотическими животными, построить аквапарк, трассу для автомотогонок, подземный завод и даже площадку для съёмок фильмов и экстремальных видов спорта с настоящим вертолётом.

Победителем конкурса единогласно выбрана 35-летняя жительница Челябинска Александра Каптел с проектом "Точка Ч". Она предложила украсить бывшую территорию свалки сделанным из натуральных материалов арт-объектом "Ветряная мельница", искусственным водоемом и красивыми фонарями.

Победитель получит денежный приз в размере 50 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, рекультивация городской свалки пройдет в три этапа. Сметная стоимость работ – 4,48 млрд рублей. Подготовительный этап уже завершен. В ходе основного этапа работ будет окончательно сформировано тело свалки, которое накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет проведена дегазация – подготовлена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также безопасное обезвреживание и сбор фильтрата, которые образуется на теле свалки. Закончить работы планируется в конце 2021 года. Следующий этап - биологический. Этот этап долгий, он проходит четыре года, это постепенное зарастание. В результате на месте городской свалки должен появиться зеленый холм. Однако полностью безопасным он станет только через 15-20 лет.