27 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
энергетика электричество лэп (2008) | Фото: Накануне.ru

180 свердловских предприятий и жилищных организаций должны за электричество и тепло почти миллиард

Энергетики начали процедуру банкротства 180 предприятий и жилищных организаций Свердловской области, задолжавших за электроэнергию и тепло более 950 млн руб.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс", компании-должники не имеют имущества и денег на счетах, достаточных для погашения задолженности перед поставщиками. Всего в списках на банкротство значится более 100 управляющих компаний Среднего Урала.

По данным энергетиков, своеобразный "антирейтинг УК", не оплачивающих счета за тепло, возглавляют группа компаний "Ремстройкомплекс" (Екатеринбург) с долгом 121 млн руб., "Управляющая компания ЖКО - Екатеринбург" - 60,6 млн руб., "УниверкомСевер 3" (Нижняя Тура) - 74 млн руб. и "УК Энергетик НТ" (Нижняя Тура) - 25,9 млн руб.

энергетика электричество лэп(2009)|Фото: Накануне.ru

Также, по сведениям "ЭнергосбыТ Плюс", в числе самых крупных должников за электроэнергию значатся "УК Дирекция единого заказчика Каменского ГО" с долгом 12,3 млн руб. и верхнепышминский "Потребительский кооператив товарищество индивидуальных застройщиков коттеджей Исеть" - 3,9 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в ноябре нерегулируемая цена на электроэнергию, по которой в Свердловской области ресурс получают все юридические лица и владельцы апартаментов, превысила психологическую отметку в 6 руб. за киловатт-час по низкому напряжению.

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180 свердловских предприятий и жилищных организаций должны за электричество и тепло почти миллиард

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Теги: энергетики, долги, банкротство, Средний Урал



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