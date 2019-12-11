В Москве погибли издатель "Тинькофф Журнала" Александр Рай и его супруга

В Москве погиб издатель "Тинькофф Журнала" (Т—Ж) Александр Рай. Об этом сообщается на странице корпоративного издания банка в Facebook: "Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра".

Telegram-канал Baza сообщил о таких обстоятельствах произошедшего: "В Москве найдены мёртвыми издатель известного медиа "Тинькофф Журнал" Александр Рай и его супруга. Основная версия – тяжёлое отравление. Тела Александра и его супруги обнаружила мать погибшей. Девятого декабря она несколько раз звонила дочери, но та не брала трубку. Вечером на звонок внезапно ответил 5-летний сын Александра и заявил бабушке, что он очень голоден, а "мама и папа долго спят". Встревоженная женщина немедленно приехала к ним и нашла Александра и его жену мертвыми. Судя по предварительным данным экспертизы, смерть Александра и его супруги произошла из-за отравления, но каким веществом – пока неизвестно. Как оно попало в организм – также неизвестно".

"Тинькофф Журнал" — издание Тинькофф Банка о финансах. Корпоративный блог банка с таким названием был запущен в 2014 году, и Александр Рай с тех пор руководил его развитием, напоминает РБК.