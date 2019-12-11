В Москве погибли издатель "Тинькофф Журнала" Александр Рай и его супруга

27 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Москва
Александр Рай, издатель &quot;Тинькофф Журнала&quot;. (2019) | Фото: facebook.com/tinkoffjournal

В Москве погибли издатель "Тинькофф Журнала" Александр Рай и его супруга

В Москве погиб издатель "Тинькофф Журнала" (Т—Ж) Александр Рай. Об этом сообщается на странице корпоративного издания банка в Facebook: "Сегодня мы узнали, что в воскресенье не стало издателя Т—Ж Саши Рая. Это человек, который пять лет назад создал Т—Ж и превратил его из маленького блога банка в то, что вы читаете сейчас. Это был талантливый руководитель, и сегодня мы больше не можем найти слов. Вся команда журнала скорбит. Мы приостанавливаем выпуск на сегодня и завтра".

Telegram-канал Baza сообщил о таких обстоятельствах произошедшего: "В Москве найдены мёртвыми издатель известного медиа "Тинькофф Журнал" Александр Рай и его супруга. Основная версия – тяжёлое отравление. Тела Александра и его супруги обнаружила мать погибшей. Девятого декабря она несколько раз звонила дочери, но та не брала трубку. Вечером на звонок внезапно ответил 5-летний сын Александра и заявил бабушке, что он очень голоден, а "мама и папа долго спят". Встревоженная женщина немедленно приехала к ним и нашла Александра и его жену мертвыми. Судя по предварительным данным экспертизы, смерть Александра и его супруги произошла из-за отравления, но каким веществом – пока неизвестно. Как оно попало в организм – также неизвестно".

"Тинькофф Журнал" — издание Тинькофф Банка о финансах. Корпоративный блог банка с таким названием был запущен в 2014 году, и Александр Рай с тех пор руководил его развитием, напоминает РБК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве погибли издатель "Тинькофф Журнала" Александр Рай и его супруга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тинькофф журнал, адександр рай, издатель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети