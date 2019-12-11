Каждое пятое ДТП в Свердловской области совершено женщинами-водителями

За 11 месяцев уходящего года в Свердловской области зарегистрировано около 2,5 тыс. автоаварий.

В результате ДТП погибли 295 человек, более 3 тыс. получили различные травмы. При этом 403 ДТП случились из-за женщин, которые находились за рулем. Самое распространенное нарушение среди женщин - несоблюдение очередности проезда перекрестков и выезд на полосу встречного движения.

Кроме того, в регионе каждое 11-е автопроисшествие совершено начинающими водителями со стажем управления до двух лет.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге после ДТП загорелся один из автомобилей. Пострадали два человека. Женщина-водитель Chery выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Rio, за рулем которой также сидела автоледи. От сильного удара один из автомобилей загорелся.

В результате пострадали обе женщины. С различными травмами их госпитализировали в больницу.