СМИ: Сбербанк рефинансирует свою ипотеку

Сбербанк может ввести рефинансирование собственных жилищных кредитов своим клиентам.

"Да, работаем над этим. К следующему году — не уверен. А вот в следующем году — возможно", — сказал глава банка Герман Греф.

На данный момент Сбербанк предлагает рефинансирование ипотеки только других банков. Свои ипотечные кредиты заемщики Сбербанка могут рефинансировать лишь в других кредитных организациях, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, снижение ставок по ипотеке до уровня в 7-8% годовых вполне реально.

Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, это может произойти в среднесрочной перспективе. "Ставки опять снижаются. И такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть. Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе, это вполне реально", - отметила она.

Ранее Челябинская область возглавила рейтинг российских регионов, где можно быстрее всего выплатить ипотечный кредит за однокомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости при средней зарплате по региону. Исследование провели эксперты "Авито Недвижимости".