Законопроект о курилках принят во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

Ранее комитет по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены помещений для курильщиков должны быть непрозрачными, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что вход в курилку может стать платным. Так, зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов считает, что стоимость входа в такую зону должна составлять 50-100 руб.

"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами, — подчеркнул Федот Тумусов. — Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 руб.". На эти деньги, по мнению парламентария, аэропорты смогут обустраивать курительные комнаты, которые должны обладать герметичностью, не должны соединяться с другими общественными пространствами, оборудуются вытяжками.