27 Сентября 2020
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Политика В России
мост, автобус, дети (2019) | Фото: YouTube

В России утверждена программа ремонта мостов

Российская правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах до 2035 года.

Заявлено объектов на общую сумму около 1,125 трлн руб., в том числе 370 млрд руб. на мероприятия в отношении аварийных и предаварийных искусственных сооружений, остальное – строительство новых объектов.

Реализовать программу предполагается через нацпроекты "Безопасные и качественные автодороги"  комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в интернете появилось видео, на котором показано, как школьный автобус везет детей по полуразвалившемуся мосту в Зауралье. Судя по кадрам, деревянная конструкция в любой момент может рухнуть в реку Миасс - доски сгнили и сквозь них виден снег на поверхности реки. Автор видео отмечает, что такая ситуация длится уже несколько месяцев.

Оказалось, что мост построили еще 40 лет назад. В октябре этого года конструкцию ремонтировали, однако проезжающая по мосту тяжелая техника предприятий, которые расположены в Щучанском районе, усугубила ситуацию - деревянный настил снова пришел в негодность.

В ноябре этого года с фирмой-подрядчиком ООО "Перспектива" заключили госконтракт на ремонт настила.

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В России утверждена программа ремонта мостов

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Теги: мост, путепроводы, дороги



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