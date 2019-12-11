27 Сентября 2020
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Экономика В России
курс доллара, курс рубля (2018) | Фото: Накануне.RU

В Сбербанке рассказали, сколько будет стоить доллар в 2020 году

В 2020 году доллар в среднем будет стоить около 64 руб., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Однако там напомнили, что не следует забывать о рисках, связанных с неопределенностью в глобальной экономике, а также о специфических геополитических рисках РФ. "В целом мы полагаем, что риск ослабления рубля относительно нашего базового сценарии сильнее, чем риск укрепления", - отметили специалисты, сообщает "Финмаркет".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что приток иностранного капитала в российскую экономику укрепил рубль. По ее словам, с начала 2019 года национальна валюта продолжает сохранять одну из лучших динамик на развивающихся рынках. Рубль укрепился на 8,5% к американскому доллару и почти на 11%— к евро, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года рубль, наряду с другими валютами развивающихся стран, может уйти в "красную зону".

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В Сбербанке рассказали, сколько будет стоить доллар в 2020 году

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Теги: Сбербанк, доллар, валюта



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