27 Сентября 2020
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Общество В России
Юрий Лужков (2017) | Фото:rg.ru

Шнуров посвятил стихотворение умершему Юрию Лужкову

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который ушел из жизни в Германии.

Произведение на эту тему артист опубликовал на своей странице в Instagram. Шнуров отметил, что Лужкова называли крепким человеком. Музыкант назвал политика эпохой и ярким человеком, при котором в Москве "жилось неплохо, дико и мощно".

Напомним, 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, он скончался на 84 году жизни, ему проводили операцию на сердце в Мюнхене. Про Лужкова говорят, что он политик двух эпох, действительно, управленец-хозяйственник советской закалки занял свои позиции на политическом Олимпе в 90-х и пребывал у власти в путинское время.

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Шнуров посвятил стихотворение умершему Юрию Лужкову

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Теги: Шнуров, Лужков



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