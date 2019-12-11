Шнуров посвятил стихотворение умершему Юрию Лужкову

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, который ушел из жизни в Германии.

Произведение на эту тему артист опубликовал на своей странице в Instagram. Шнуров отметил, что Лужкова называли крепким человеком. Музыкант назвал политика эпохой и ярким человеком, при котором в Москве "жилось неплохо, дико и мощно".

Напомним, 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, он скончался на 84 году жизни, ему проводили операцию на сердце в Мюнхене. Про Лужкова говорят, что он политик двух эпох, действительно, управленец-хозяйственник советской закалки занял свои позиции на политическом Олимпе в 90-х и пребывал у власти в путинское время.