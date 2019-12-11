27 Сентября 2020
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Политика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Путин обещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ

Российский президент Владимир Путин заявил, что не оставит нерешённой проблему вычета НДФЛ из зарплат работников, получающих минимальный размер оплаты труда.

Глава государства пообещал сформулировать соответствующие предложения. "Ну, если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать" — отметил президент, сообщает "Прайм".

Напомним, 24 октября депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2020 года его размер составит 12 тыс. 130 руб.

По сегодняшнему законодательству размер МРОТ равняется 11 тыс. 280 руб. Как считают в Минтруде, повышение размера коснется более 3 млн граждан, 1,5 млн из которых являются госслужащими.

Таким образом, рост составит 7,5%.

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Путин обещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ

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Теги: Путин, МРОТ, налог



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