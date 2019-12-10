Эрдоган ссылается на фейк про ЧВК «Вагнер», планируя захватить ливийскую нефть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со студентами Университета Билкента. На вопрос, отправит ли Анкара военных в Ливию, он ответил, что это станет возможно, если с властями в Триполи будет подписан договор о военной безопасности.

Турецкий лидер заявил, что в Ливии якобы находится российская ЧВК «Вагнер». Анкара может последовать ее примеру: «Если Ливия сделает нам такую просьбу, мы можем отправить туда наших военнослужащих».

Российский дипломат Сергей Рябков информацию о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии назвал домыслами. Он отметил, что подобного рода слухи распространяют американские СМИ.

Парламентарий Евгений Примаков при этом не исключил, что турецкий лидер руководствуется прагматическим интересом, планируя дотянуться до ливийской нефти. По его словам, «Турция считает себя одним из неформальных покровителей в Триполи».

Примаков напомнил, что поставки ливийской нефти выведены из-под санкций, а Национальная нефтяная компания Ливии раздроблена. Сейчас в стране фактически две компании: одна со штаб-квартирой в Триполи, вторая - в Бенгази.

«Поставки через Бенгази формально считаются нелегальными. Единственно легальные поставки, согласно международному праву, идут через Триполи. Поддержка этого правительства возможно будет для Анкары чем-то, что окупается», - предположил депутат.

В Ливии после свержения и убийства в 2011 году правителя страны Муаммара Каддафи сохраняется нестабильная политическая обстановка. Генерал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, проводит АТО с целью освободить Триполи от террористов Правительства национального единства. Планы Эрдогана в случае победы Хафтара будут нарушены, поэтому он планирует направить в Ливию войска. Возможно, они должны будут обеспечить защиту интересов Анкары.