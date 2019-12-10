27 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Gloria Jeans (2019) | Фото:mapix.ru

Житель Кургана через суд взыскал с "Gloria Jeans" 370 тысяч рублей за бракованные джинсы

Житель Кургана взыскал по суду с магазина "Gloria Jeans" около 370 тыс. руб. за бракованные джинсы, которые он купил в одном из магазинов города.

В конце января этого года мужчина купил джинсы за 1529 руб., сообщили Накануне.RU в Курганском городском суде.

Когда курганец начал носить обновку, он увидел, что у джинсов разная длина штанин и расходятся швы. Также штанины покрасили сиденье его автомобиля "Мерседес". Чтобы убрать краску с сиденья нужно было отдать около 240 тыс. руб.

Покупатель отправился в магазин, но продавец нарушил закон о защите прав потребителя и товар обратно не принял.

Тогда мужчина пошел в суд и выиграл дело, с компании взыскано около 370 тыс. руб. - в эту сумму включены убытки, компенсация морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя и госпошлина.

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Житель Кургана через суд взыскал с "Gloria Jeans" 370 тысяч рублей за бракованные джинсы

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Теги: Gloria Jeans, джинсы, брак, Курган, суд



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