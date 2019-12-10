27 Сентября 2020
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Общество В России
Владимир Путин в УрФУ (2019) | Фото: Р-24

Путин заявил, что услышал о желании россиян отдыхать 31 декабря

Президент России Владимир Путин отметил, что услышал просьбы россиян о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем - такое заявление он сделал на встрече с членами СПЧ.

Ранее жители России в разных регионах попросили губернаторов на местном уровне устроить 31 декабря официальным выходным днем. Например, губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Instagram даже запустил опрос, желая узнать мнение зауральцев - сейчас процентное соотношение там "за" - 91%, "против" - 9%.

"Я не знаю как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал", - сказал Владимир Путин.

Напомним, в ноябре этого года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, согласно которому предложили сделать 31 декабря выходным днем, при этом сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Глава Минтруда РФ Максим Топилин отметил, что 31 декабря нельзя сделать в России выходным днем - это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.

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Путин заявил, что услышал о желании россиян отдыхать 31 декабря

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Теги: 31 декабря, Владимир Путин, выходной день



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