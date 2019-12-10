26 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

"Воротилы бизнеса и так в шоколаде": в Госдуме раскритиковали проект "инвестиционного кодекса"

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о создании так называемого инвестиционного кодекса. Это ряд изменений в закон "Об инвестиционной деятельности", Налоговый и Бюджетный кодекс. Его поддержали фракции "Единая Россия", "Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ выступила против. При этом абсолютно у всех фракций, а также у представителей внепарламентских партий, РСПП и "Деловой России" возникли претензии к пакету, который предлагается доработать ко второму чтению. Во втором чтении инвестиционный кодекс будут рассматривать в январе.

Что предлагается

Пакет законопроектов предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Первый предполагает трехлетнюю отсрочку любых норм, ухудшающих инвестклимат (начиная с момента заключения соглашения). Проектный режим гарантирует неизменность налоговых условий на сроки в шесть, 15 и 20 лет (в зависимости от сферы бизнеса), на три года замораживает условия, предъявляемые регуляторами (лицензирование, техническое регулирование, землепользование и т.д.). Воспользоваться преференциями смогут бизнесы, предлагающие инвестпроекты с собственным вложением средств в 20-25% от общей суммы проекта. Для бизнеса в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта это 250 млн руб. при общем бюджете проекта от 1 млрд руб., в промышленности, агропромышленности и секторе цифровой экономики инвестор должен вложить не менее 1,5 млрд руб., при общей стоимости не менее 7 млрд руб., для всех остальных сфер предлагаются вложения от 5 млрд руб. в проекты со сметой не менее 25 млрд руб.

Замминистра финансов РФ Андрей Иванов, представляя законопроект в первом чтении в Госдуме, отметил, что уже сейчас авторы пакета готовы пойти на снижение порогов вхождения – с 1,5 млрд руб. инвестиций в агропроме до 500 млн руб., с 5 до 2 млрд руб. – для представителей не указанных особым образом бизнесов. Также он перечислил еще несколько условий, которые могут появиться ко второму чтению: будет сформирован механизм защиты одобренных инвестпроектов от реализации альтернативных, субъекты Федерации смогут заключать соглашения по проектам с собственными вложениями от 200 млн руб. (но и отсрочку ухудшения инвестусловий они смогут гарантировать только по тем параметрам, за которые отвечают).

Чем недовольны

Основная претензия – преференции сможет получить только крупный бизнес. Выступивший перед депутатами глава внепарламентской партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин назвал пакет "законом льгот для сверхбогатых" и выразил мнение, что порог вхождения надо снижать в десять раз. С ним соглашается глава РСПП Александр Шохин: "Нам нужно организовать поток инвестиций, а не разовые акции, а его может обеспечить только средний и малый бизнес". Иванов отметил, что, очевидно, основные дискуссии перед рассмотрением во втором чтении развернутся именно вокруг сумм порога вхождения.

Представительница КПРФ Вера Ганзя отметила, что сейчас и так уже существует достаточно механизмов поддержки бизнеса – особые экономические зоны, зоны опережающего развития, региональные налоговые режимы и т.п. При этом она опасается ситуации, в которой регионы будут оставаться без налоговых вливаний – лишь бы поддержать инвестпроекты. Кроме того она (и ряд других депутатов) выразила сомнение в том, что государство сможет гарантировать "заморозку" налоговых условий на такие сроки как 15 и 20 лет. "Нам нужно не воротил бизнеса поддерживать, они и так в шоколаде. Порог вхождения: миллиард, полтора, десять миллиардов. Мы опять поощряем крупный бизнес. Для олигархов принимать закон нельзя", - заметила депутат.

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"Воротилы бизнеса и так в шоколаде": в Госдуме раскритиковали проект "инвестиционного кодекса"

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Теги: инвестиционный кодекс, вера ганзя, андрей иванов, инвестиции, налоговый кодекс



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