26 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
энергетика электричество лэп (2004) | Фото

В Тюмени десятки домов остались без электричества

В Тюмени десятки домов остались без электричества, передает корреспондент Накануне.RU.

На сайте "Сибирско-Уральской энергетической компании" говорится о том, что света нет в домах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 по Муравьева, 20, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 70б, 71, 72, 72а, 72б, 72в, 73, 74 по Оренбургкой и многих других.

Отключение произошло в 13.10 и 16.50. Где-то подача электричества возобновлена, где-то ожидается, к примеру, в 19.10.

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В Тюмени десятки домов остались без электричества

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Теги: СУЭНКО, ЛЭП, электричество



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