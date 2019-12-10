В 2020 году на ремонты школ и детских садов в Курганской области направят более 1,2 млрд рублей

На ремонт школ и детских садов в Зауралье в 2020 году из бюджета направят более 1,25 млрд руб. - такое заявление сделал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что в 2019 году мы впервые начали строительство и ремонты этих объектов во всех районах Зауралья.

"Два объекта уже введены, в плане на ближайшее время - ввод еще восьми новых детских садов и трех школ. Сейчас ремонтируем десятки школ и детских садов одновременно", - написал Шумков.

По его словам, такого масштаба по ремонту соцучреждений в Курганской области не было никогда.

"Понятно, что будет тяжело. И финансово, и организационно. Но это хорошее чувство тяжести. Правильное. Хватит бесконечно падать. Хватит болтать о том, что надо делать и изображать на этом фоне бурное бездействие. Хватит ныть и искать виноватых в собственных некомпетентности и лени, вовлекая в это родителей детсадовцев. Особенно это касается должностных лиц, которых сейчас заставляют работать и отчитываться за эту работу", - пояснил свою позицию губернатор.

"Уже завершаем работу над инвестпрограммой на 2020 год. Еще 8 детских садов будем строить и вводить следующим годом.

Объём ремонтов на следующий год школ и детских садов будет резко увеличен. Так, только в Кургане в течение года собираемся ремонтировать сразу более 30 детских учреждений. В каждом районе снова берём в ремонт по 3-5 объектов сразу. В некоторых возможно даже больше", - отметил глава региона.

По словам Шумкова, ему год назад многие коллеги наперебой рассказывали, что всему виной отсутствие денег.

"Этот год показал, что и наличие денег далеко не всегда тождественно эффективности работы ряда лиц и структур", - отметил Шумков.