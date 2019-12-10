Алексей Текслер вручил губернаторские стипендии

26 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер вручил губернаторские стипендии

Алексей Текслер в рамках Молодежной ассамблеи вручил лучшим представителям молодежи Южного Урала губернаторские стипендии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Я люблю общаться с молодыми людьми, они у нас замечательные, креативные. Мне кажется, наша молодежь одна из лучших в стране по всем параметрам. Наши школьники одни из лучших в России по результатам ЕГЭ, молодые люди региона всегда лидеры на разных олимпиадах, соревнованиях не только интеллектуальных, но и спортивных. Мне нравятся наши ребята, я с удовольствием с ними общаюсь. Молодежная ассамблея – возможность посмотреть ребятам в глаза, подвести итоги, вручить заслуженные награды победителям и заглянуть в будущее. Энергия наших молодых жителей нужна нашей области!", – отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава области вручил 53 стипендии губернатора Челябинской области, а также десять премий имени В.П. Поляничко за вклад в развитие молодежной политики на территории региона. Традиционно в конце года в Челябинске проводится молодежная Ассамблея, где южноуральцев в возрасте от 14 до 30 лет отмечают за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. В 2019 году участниками стали 300 человек, среди которых представители активной молодежи – блогеры, журналисты, добровольцы, представители студенческих отрядов, движения КВН.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Алексей Текслер вручил губернаторские стипендии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, стипендии, молодежь,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети