Алексей Текслер вручил губернаторские стипендии

Алексей Текслер в рамках Молодежной ассамблеи вручил лучшим представителям молодежи Южного Урала губернаторские стипендии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Я люблю общаться с молодыми людьми, они у нас замечательные, креативные. Мне кажется, наша молодежь одна из лучших в стране по всем параметрам. Наши школьники одни из лучших в России по результатам ЕГЭ, молодые люди региона всегда лидеры на разных олимпиадах, соревнованиях не только интеллектуальных, но и спортивных. Мне нравятся наши ребята, я с удовольствием с ними общаюсь. Молодежная ассамблея – возможность посмотреть ребятам в глаза, подвести итоги, вручить заслуженные награды победителям и заглянуть в будущее. Энергия наших молодых жителей нужна нашей области!", – отметил Алексей Текслер.

Глава области вручил 53 стипендии губернатора Челябинской области, а также десять премий имени В.П. Поляничко за вклад в развитие молодежной политики на территории региона. Традиционно в конце года в Челябинске проводится молодежная Ассамблея, где южноуральцев в возрасте от 14 до 30 лет отмечают за достижения в науке, культуре, творчестве, спорте и общественной деятельности. В 2019 году участниками стали 300 человек, среди которых представители активной молодежи – блогеры, журналисты, добровольцы, представители студенческих отрядов, движения КВН.