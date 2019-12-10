Челябинск до конца года получит полмиллиарда рублей на рекультивацию городской свалки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На совещании рассматривалась реализация национальных проектов – "Экология" и "Жилье и городская среда".

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, в Челябинске в рамках нацпроекта "Экология" ведется работа по ликвидации закрытой городской свалки. Сметная стоимость работ – 4,48 млрд рублей. В текущем году область получит первую федеральную субсидию на эти цели в размере 500 миллионов рублей. До конца года завершится покупка материалов и оборудования для продолжения работ в 2020-2021 годах. Правительство региона уже направило соответствующую заявку на получение очередных федеральных субсидий: в 2019 году – 2,2 млрд рублей, на 2021 год – 0,75 млрд рублей.

Также участники заседания обсуждали средний уровень ставок по ипотечному кредиту и вопросы обеспечения ввода жилья.

В Челябинской области рынок жилищного кредитования в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывает снижение: количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 13,6%, объем ипотечных кредитов снизился на 5,8%. Позитивной тенденцией является снижение средней процентной ставки по ипотеке: в октябре она составила 9,55% годовых.

Отдельное внимание на совещании было уделено реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из ветхого жилья, а также благоустройству мест массового отдыха и общественных территорий. В Челябинской области региональная программа по переселению жителей из аварийного жилья в этом году выполнена в полном объеме: планировалось расселить 2 760 кв. метров аварийного жилья (160 чел.), а расселено 10 900 кв. метров аварийного жилья (720 чел.).

Что касается благоустройства, то все 43 муниципальных образования Челябинской области получили из федерального и областного бюджетов средства на реконструкцию 344 дворовых и 190 общественных территорий, а также на разработку проектно-сметной документации. Запланированное благоустройство завершится в полном объеме до конца года.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации челябинской свалки. Согласно заключению, результаты инженерных изысканий являются достоверными. Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.

Напомним, рекультивация городской свалки пройдет в три этапа. Подготовительный этап уже завершен. В ходе основного этапа работ будет окончательно сформировано тело свалки, которое накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет проведена дегазация – подготовлена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также безопасное обезвреживание и сбор фильтрата, которые образуется на теле свалки. Закончить работы планируется в конце 2021 года. Следующий этап - биологический. Этот этап долгий, он проходит четыре года, это постепенное зарастание. В результате на месте городской свалки должен появиться зеленый холм. Однако полностью безопасным он станет только через 15-20 лет.

"Я видел такие холмы в Испании, Италии, Германии. В Испании это вообще парки, туда возят детей. И наша свалка будет именно таким парком, я надеюсь на это", - подчеркнул ранее и.о. министра экологии Сергей Лихачёв.

Точная стоимость рекультивации свалки в настоящий момент неизвестна, она будет определена в ходе проведения госэкспертизы и подтверждения сметной стоимости. Предварительная стоимость составляет 3,8 млрд руб.