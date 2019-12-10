26 Сентября 2020
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Спорт Тюменская область
Лыжи, Тропа, Лыжня (2016) | Фото: pixabay.com

Отложено открытие центра зимних видов спорта в Тобольске

Центр зимних видов спорта в Тобольске откроют после того, как подрядчик устранит недостатки в строительстве объекта. Работы начнутся весной 2020 г. Ранее стало известно, что центр в этом сезоне не откроют из-за недоработок. Пресс-секретарь главы администрации духовной столицы Сибири Анастасия Гулина рассказала Накануне.RU, что открытия в ближайшее время быть и не должно было.

"Была обозначена предварительная дата, то есть срок окончания работ, не открытия. То есть изначально речь шла о том, что к концу года центр зимних видов спорта будет введен в эксплуатацию. Технически он и введен – на лыжах там катаются, но глава города Максим Афанасьев неоднократно в своем Instagram говорил о том, что качество работ его не удовлетворяет. Замечания есть, и весной, когда растает снег, подрядчик будет их устранять", - сказала она.

14-15 декабря в центре будут проходить соревнования.

"Там будет залит большой городской каток. То есть торжественное открытие перенесено на неопределенный срок. Например, появится еще одна дорожка для скандинавской ходьбы. Когда начали строительство, потребовалась доработка, объект сложный. Чтобы не было разговоров, почему принят недоработанный объект, решено открытие перенести", - сказала Гулина.

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Отложено открытие центра зимних видов спорта в Тобольске

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Теги: центр зимних видов спорта, открытие, скандинавская ходьба



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