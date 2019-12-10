Было 19, стало 26. В Перми стало больше победителей всероссийских олимпиад

В Перми за год увеличилось количество победителей всероссийских олимпиад - в 2018 году их было 19, а в 2019 – уже 26. Победители этого года учатся в 12 школах, они победили в олимпиадах по 13 предметам.

Больше всего олимпийских призеров - ученики школ №146 и №9. Учащиеся первой школы показали лучшие результаты по экономике, обществознанию, биологии и географии, второй - завоевали победу по информатике, физике и математике. При этом ежегодный анализ показал, что традиционно пермские школьники показывают высокие итоги по экономике, информатике и истории. Для ребят, одержавших победу такого уровня, открываются двери ведущих университетов страны, зачастую и без вступительных испытаний.

Также пермские школьники сотрудничают с предприятиями-партнерами и участвуют в профориентационных олимпиадах. Несколько лет подряд выпускники гимназии №31 становятся студентами целевого набора по специальностям авиационной и космической отраслей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству школы с концерном "Алмаз-Антей" в рамках федерального профориентационного проекта "ПроеКТОриЯ".

В открытых онлайн-уроках проекта, направленных на раннюю профориентацию, участвуют 6,5 тысяч пермских ребят из 33 школ города. Кроме того, с 2014 года в городских школах создаются условия для формирования у школьников готовности к профессиональному самоопределению. Для учащихся 8-11 классов работает система профессиональных проб, их количество варьируется от 5 до 30 в год, 90% из них проводятся на рабочих местах предприятий, организаций, в вузах и сузах.

Также в городе созданы 10 уникальных школ, реализующих узкоспециализированную модель обучения, то есть эти школы тесно сотрудничают с предприятиями-партнерами. Например, школа №93 "Фотоника" взаимодействует с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией. Ученики школы в этом году вновь одержали победу на международной выставке в Индонезии.

В ноябре на профориентационном форуме трое ребят школы "Мастерград" во главе с педагогом Денисом Кашиным стали победителями конкурса видеороликов лучших профессиональных проб и практик и были отобраны в ТОП-рейтинг более чем из 10 тысяч участников. На форуме пермяки представили опыт своей школы, реализуемый совместно с партнером – предприятием АО "ПЗСП" – в области профориентации по архитектуре и дизайну.

Обобщение опыта сотрудничества детей с предприятиями и накопление достижений формируется на базе электронного портфолио школьника. С помощью этого ресурса потенциальные работодатели заключают с ребятами соглашения о сопровождении и выстраивании индивидуальной траектории. Только в этом году было подписано 145 таких контрактов. Таким образом, электронное портфолио является основополагающим механизмом проекта "Золотой резерв", инициированным главой Перми Дмитрием Самойловым. "Золотой резерв" необходим для того, чтобы "состыковать" школьника и его потенциального работодателя, оказать ребенку поддержку, а также замотивировать ребят работать в родном городе после получения высшего образования. Второй год подряд сотня самых талантливых ребят получают премию главы города, а проект администрации Перми назван лучшей в России практикой в области развития человеческого капитала.

Достижения на всероссийском уровне демонстрируют и пермские педагоги. Так, в рамках торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса "Учитель года России" этой осенью на сцене Кремлевского дворца специальный приз за творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских больницах вручили Татьяне Рачевой, педагогу пермской школы №132. Победителями всероссийских тематических конкурсов стали Екатерина Горошенкина, учитель школы №27 – по предмету история, и Наталья Агафонова, заместитель директора по воспитательной работе школы №87 – в области воспитания детей. Одним из самых значимых достижений для всей отрасли стала абсолютная победа воспитателя детского сада Евгения Пепеляева в финале конкурса "Воспитатель России". В начале декабря глава Перми Дмитрий Самойлов встретился с победителями, чтобы поблагодарить их за успехи на всероссийском уровне. Подробнее об этом здесь.

"Профессиональная ориентация точно нужна. Школьникам нужно не только погружаться в профессию и изучать существующие специальности, но и узнавать профессии будущего. Кроме того, профориентационная работа не должна быть ультимативной, то есть выбор ребенком профпробы не означает, что это "на всю жизнь" – школьник должен понимать, что это именно знакомство со специальностью и интересующей его отраслью. Проект городских властей "Золотой резерв" – это правильное начинание. Он реализуется не для галочки, а действительно нужен ребенку. Эту мысль нужно активнее доносить до мам и пап, бабушек и дедушек. В дальнейшем, я считаю, проект нужно выводить на большие объемы – увеличивать количество партнеров и соглашений, увеличивать охват вовлеченных школьников. Кроме того, погружать нужно и учителей, чтобы уже на уроке, в рамках своего предмета, они осознанно смогли рассказать ребенку о профессиональных компетенциях", - считает Ренат Зиннатуллин, кандидат технических наук, начальник управления инноваций Пермского национального исследовательского политехнического университета.