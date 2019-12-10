26 Сентября 2020
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Максим Ряшин, мэр Ханты-Мансийска (2019) | Фото: Накануне.RU

Максим Ряшин назвал две главные проблемы Ханты-Мансийска

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин озвучил топ проблем, которые необходимо решать муниципалитету в первую очередь, передает корреспондент Накануне.RU.

В числе наиболее актуальных тем для города - переселение из ветхих, деревянных домов. В настоящий момент, по словам Ряшина, в городе более 500 таких зданий.

Также глава Ханты-Мансийска отметил, что муниципалитет показывает худшую работу по обеспечению среднего общего образования - городу не хватает школ для того, чтобы все дети учились в одну смену.

Решением этих двух проблем власти активно занимаются.

"С одной стороны, нехватка школ говорит о демографическом росте. Что не может не радовать. Надеюсь, демографический рост продолжится. Кроме того, принято беспрецедентное решение о строительстве сразу четырёх школ одновременно. Рассчитываем к 2025 году перейти на односменку", - высказался мэр во время обсуждения национальных проектов с журналистами.

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Максим Ряшин назвал две главные проблемы Ханты-Мансийска

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Теги: Максим Ряшин, школа, ветхое жилье



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