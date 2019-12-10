На Южном Урале общественники заявили о незаконном складировании куриного помета на полях рядом с птицефабриками

На Южном Урале общественники заявили о незаконном складировании куриного помета на полях, прилегающих к птицефабрикам, передает корреспондент Накануне.RU

Речь идет об Аргаяшской и Чебаркульской птицефабриках.

"Несмотря на то, что эти поля принадлежат этим птицефабрикам, мы считаем, что складирование этих отходов является незаконным. У них другая позиция – они считают это удобрением. Как было подмечено губернатором, удобрение толщиной 1,5 метра это, наверно, очень большой слой. В Чебаркуле, в частности, такое было зафиксировано. Все проезжающие по трассе М-5, и отдыхающие на курорте Кисегач, и жители города имеют возможность уловить характерный запах, который распространяется на десятки километров. Люди уезжают с баз, потому что этот запах с курортным местом не ассоциируется", - рассказал на пресс-конференции руководитель региональной экологической общественной организации "АнтиСмог", депутат ЗСО Михаил Махов.

По его словам, птицефабрики "с большим скрипом и нежеланием" идут на изменения сложившейся ситуации.