В Зауралье передано в суд уголовное дело в отношении мужчины, который бросил об пол 4-месячного младенца

В Мишкино завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в нанесении травм 4-месячному младенцу.

В сентябре этого года мужчина в пьяном виде не смог успокоить ребенка и бросил его на пол, через несколько дней младенца госпитализировали в больницу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Младенец является ребенком женщины, с которой сожительствовал злоумышленник.

Скоро дело по существу рассмотрит суд. В отношении матери также возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.