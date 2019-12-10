Югорского ученика, "заминировавшего" чужую школу, поставят на профилактический учет

В Нижневартовске школьника, который "заминировал" школу, в которой не учился, поставят на учет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

10-летний мальчик 9 декабря позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил, что в школе №11 "заложена бомба". При этом сам школьник учится в другом учебном заведении.

"Эвакуированы 84 ученика и 35 сотрудников. Ничего опасного не нашли. Мальчика нашли быстро. Поскольку он не достиг возраста привлечения к ответственности, его поставят на профилактический учет", - уточнили в пресс-службе.