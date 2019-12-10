26 Сентября 2020
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Александр Высокинский, объезд Екатеринбурга (2019) | Фото: екатеринбург.рф

100 млн на плитку сняли из бюджета Екатеринбурга после критики полпреда

Депутаты комиссии по городскому хозяйству думы Екатеринбурга утвердили перераспределение 100 млн руб. в проекте бюджета на 2020 год. Как передает корреспондент Накануне.RU, из позиции "ремонт тротуаров" средства перенесли на ремонт ветхого жилья.

Как выяснилось, власти отказались от того, чтобы в следующем году покрывать гранитом тротуары по улице Карла Либкнехта. Сэкономленные 100 млн руб. перенесут на решение проблем людей, проживающих в ветхом жилье.

Отметим, что администрация города наметила масштабные работы по мощению улиц гранитом, однако укладка плитки в осенний и даже уже зимний период неоднократно становилась поводом для возмущения горожан. А на недавнем совещании по реализации нацпроектов уральское полпредство указывало на критический износ жилищной инфраструктуры в Свердловской области и провал плана по вводу многоквартирных домов, отдельно Николай Цуканов обратил внимание на ситуацию в Екатеринбурге.

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100 млн на плитку сняли из бюджета Екатеринбурга после критики полпреда

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Теги: плитка, Николай Цуканов, ветхое жилье



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