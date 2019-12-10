26 Сентября 2020
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории известного на всю страну завода

В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории известного на всю страну завода теплоизоляционных изделий.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Северное шоссе поступил поздно вечером в понедельник, 9 декабря. На площади в 60 кв.м огнем были повреждены перегородки, обшивка стен, имущество и кровля бытового помещения на территории предприятия.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 27 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в третьем часу ночи.

Точную причину возгорания еще предстоит установить.

Напомним, в 2017 году Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий стал известен на всю страну, когда после жалоб рабочих Владимиру Путину на невыплату зарплаты президент описал ситуацию такими словами, как "борзота", "дерзость" и "хамство".

В октябре прошлого года суд назначил директору завода Денису Кокорину два года лишения свободы со штрафом в 500 тыс. руб. Отбывать срок его отправили в колонию общего режима.

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В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории известного на всю страну завода

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Теги: завод, пожар, МЧС, Нижний Тагил



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