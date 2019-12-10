26 Сентября 2020
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Общество В России
Сергей Боярский (2019) | Фото:instagram.com/sergeyboyarskiy

Боярский предложил Госдуме бороться с "моральным террором" хейтеров в сети

Депутат, сын актера Михаила Боярского Сергей предложил Госдуме внести изменения в статью "угроза убийством" УК РФ с учетом широкого распространения хейтеров, преследующих в сети как звезд и известных личностей, так и простых граждан.

Во время выступления на пленарном заседании Госдумы, Боярский рассказал, что получил сотни обращений в соцсетях с ужасающими историями про угрозы от анонимных пользователей. Например, некоторым людям присылали фотографии отрезанных человеческих голов с подписью "Ты – следующий", а далее отправляли фотографии школы, где учатся дети жертвы хейта.

"Мы провели круглый стол и единогласно приняли резолюцию о том, что статья "угроза убийством" не соответствует сегодняшним реалиям. Чтобы не подталкивать людей к самостоятельному решению проблем с применением насилия, нужно решить возникшую проблему", - заявил Боярский.

Один из недавних примеров угроз в отношении знаменитостей – история продюсера Яны Рудковской, которая недавно написала заявление в полицию на пользовательницу, угрожающую Яне и ее семье, в частности – шестилетнему сыну Александру. Женщина оставляет ужасные комментарии с описанием смерти семьи Яны в постах Александра Плющенко в Instagram. Несмотря на это, Рудковская аккаунт сына не закрывает и даже не отключает в нем возможность комментирования. Поэтому многие обвиняют Яну в лицемерии, ведь комментарии нужны для большей популярности блога, хотя с точки зрения вменяемого родителя стоило бы давно закрыть совершенно не обязательную страницу шестилетнего ребенка.

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Боярский предложил Госдуме бороться с "моральным террором" хейтеров в сети

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Теги: сергей боярский, хейтеры, угроза убийством



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