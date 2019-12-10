26 Сентября 2020
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Политика Украина
Михаил Онуфриенко, сайт Миротворец (2016) | Фото: Накануне.RU

Украинские радикалы заявили о закрытии сайта "Миротворец"

Администрация украинского одиозного сайта "Миротворец" объявила о закрытии ресурса и его "зеркал". Впрочем, у отдельных категорий пользователей останется доступ к разделу "Чистилище", ради которого, собственно, и создавался портал.

В "Чистилище" украинские радикалы вносят в основном представителей ДНР и ЛНР, а также российских политических и общественных деятелей, артистов, бывавших на территории Крыма после 2014 года.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие "Миротворца" из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не намерен инициировать закрытие "Миротворца", сообщает портал "Гордон".

"Сегодня, 10 декабря 2019 года, в 18.00 на радость чудовищам от медиа********, боевикам и российским наемникам, а также по велению некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", – говорится в сообщении ресурса.

По словам волонтеров, доступ к сведениям об объектах исследования в разделе "Чистилище" останется только у отдельных категорий пользователей на отдельном закрытом ресурсе.

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Украинские радикалы заявили о закрытии сайта "Миротворец"

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Теги: сайт миротворец, украинские радикалы, черный список



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