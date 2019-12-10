26 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2019) | Фото: n-vartovsk.ru

В Нижневартовске отпраздновали День округа

В Нижневартовске прошла церемония награждения в рамках празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа - 10 декабря Югра отметит 89-ю годовщину.

С годовщиной образования округа собравшихся во Дворце искусств поздравил глава города Василий Тихонов. Он процитировал писателя Еремея Айпина, который сказал: "Я уже посмотрел мир, половину планеты точно объехал, но такой земли как наша, не встретил". "Это, действительно, уникальный регион, но уникальным его делают не природные богатства, а жители – талантливые, трудолюбивые, стойкие. Казалось бы, нет ничего проще – занимайся любимым делом, и успех придет. Но я убежден – нет ничего сложнее. Потому что настоящий профессионал всегда работает сердцем, и всегда – на пределе своих возможностей. В этом зале – именно такие люди", - заявил Тихонов.

Некоторых он перечислил по именам - Ралия Туктубаева, которая успешно развивает наставничество на родном предприятии – помогает молодым сотрудникам стать частью большой строительной семьи; Анастасия Волконовская, чьи воспитанницы прославляют Югру победами в самых престижных турнирах по художественной гимнастике; Ульяна Павлова, оказавшая психологическую и медицинскую помощь людям, чьё жилье пострадало при пожаре многоквартирного дома; Олег Афанасьев и Вера Ковальчук, которые своими четкими действиями предотвратили распространение огня в административном здании. "От меня им особая благодарность", - подчеркнул Тихонов.

(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

Он напомнил, что губернатор округа Наталья Комарова однажды сказала: "Югра – это земля, где почетно, интересно и ответственно жить". "Вы своими делами доказали верность этих слов. С праздником, дорогие друзья! Пусть наш регион процветает, а югорчане всегда остаются лидерами в профессии и в жизни", - обратился к вартовчанам глава города Василий Тихонов.

(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

Работникам предприятий различных сфер деятельности вручили Почетные грамоты Министерств промышленности и торговли, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, культуры Российской Федерации, Почетные грамоты губернатора Югры, думы ХМАО, Тюменской областной думы, главы города Нижневартовска. Также вартовчан отметили Благодарственными письмами губернатора, председателя окружной думы и думы города, администрации муниципалитета. Глава города Нижневартовска Василий Тихонов вручил Почетную грамоту Ассоциации "Совет муниципальных образований – Югры". Всего удостоены наград более 80 нижневартовцев.

(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

"От думы города примите самые искренние поздравления с днем рождения нашего общего дома – Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Сегодня праздник для всех, кто родился и вырос на нашей югорской земле, кто на ней честно трудится, продолжая славные традиции предыдущих поколений, кто верит в будущее округа и делает все возможное, чтобы оно было успешным и счастливым. Этот день дорог для каждого человека, чей жизненный и трудовой путь связан с древней югорской землей. В нашей стране и за ее пределами Ханты-Мансийский округ знают как колыбель Самотлорской нефти и форпост энергетической безопасности нашего государства. Югра стала для нас родным домом, который в меру сил мы пытаемся обустроить, наполнить теплом, любовью и достатком. Все, кто здесь родился и вырос, или приехал сюда и остался, стали людьми особой породы. Сила которых в бережном сохранении всего лучшего, что было сделано и накоплено нашими уважаемыми ветеранами-первопроходцами. Нам, кто продолжает сегодня трудиться на благо Югры, также свойственно быть отчаянными пионерами, романтиками-первопроходцами. Мы не желаем довольствоваться достигнутым. Мы стремимся раздвигать горизонты и прорываться в неведомое. Мы трепетно храним традиции территории, её дух и уникальную ауру. Искренне любим свой суровый холодный край. Гордимся тем, что мы – югорчане", - сказал председатель думы города Максим Клец.

(2019)|Фото: n-vartovsk.ru

Завершилась церемония праздничным концертом "Югра глазами детей".

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В Нижневартовске отпраздновали День округа

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Теги: день округа, нижневартовск, василий тихонов



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