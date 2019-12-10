В Тюмени произошла массовая авария, пострадали пятеро

Пять человек пострадали в массовой аварии в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

Вечером 9 декабря на Тобольском тракте столкнулись микроавтобус "Пежо" и легковушки "Тойота" и "Санг Йонг", По предварительным данным, причиной ДТП стал неправильный выбор дистанции водителем микроавтобуса.

В ДТП различные повреждения получили водители обоих легковых автомобилей и три пассажира, по одному из каждого автомобиля.