26 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Отзыв законопроекта о значимых интернет-ресурсах (2019) | Фото: t.me/webstrangler

Депутат Госдумы пригрозил Rambler и Mail.ru Group обращением в прокуратуру за игнорирование его запросов

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин решил выяснить, используют ли российские IT-гиганты вроде Rambler и Mail.ru Group иностранное оборудование, которое производитель (при желании) может отключить дистанционно. Поводом для беспокойства парламентария стало дистанционное отключение австрийских компрессоров еще в 2012 году – оборудование закупил "Газпром", но до сих пор не может им пользоваться.

Интересно, что представление о ситуации с австрийскими компрессорами депутат, судя по его запросам, составил исключительно по публикациям в СМИ, а они не сказать, что проливали свет на инцидент. Горелкин не указывает, обращался ли он непосредственно в "Газпром" с просьбой разъяснить суть и технические аспекты произошедшего. Зато из текста запроса можно заключить, что депутат не против "обезопасить" российские частные компании "в интересах национальной безопасности".

Запрос депутата Госдумы Горелкина главе mail.ru group.|Фото: t.me/webstrangler

Стоит отметить, что Горелкин жалуется на игнорирование его запросов. "Пришел сегодня утром на работу, проверил почту и расстроился. Rambler и Mail.ru Group — две компании, от которых я пока не получил ни ответа ни привета на свой официальный запрос. А в соответствии с федеральным законодательством, любая организация должна ответить на запрос депутата в 30-дневный срок", - пишет депутат в своем telegram-канале "Душитель интернета".

"Если я не получу ответы от Rambler и Mail.ru Group до конца этой недели, обращусь в прокуратуру. Штрафы там небольшие предусмотрены, но пятно на репутации будет стоить дороже. Не отвечать на мой запрос эти компании могут только по двум причинам: у них полный бардак во внутренней структуре или они скрывают какие-то неприятные факты, касающиеся заданных мною вопросов. А это вопросы о безопасности всех нас, уважаемые интернет-пользователи", - пишет Горелкин.

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Депутат Госдумы пригрозил Rambler и Mail.ru Group обращением в прокуратуру за игнорирование его запросов

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Теги: антон горелкин, mail.ru group, депутатский запрос, прокуратура



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