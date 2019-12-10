Депутат Госдумы пригрозил Rambler и Mail.ru Group обращением в прокуратуру за игнорирование его запросов

Депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин решил выяснить, используют ли российские IT-гиганты вроде Rambler и Mail.ru Group иностранное оборудование, которое производитель (при желании) может отключить дистанционно. Поводом для беспокойства парламентария стало дистанционное отключение австрийских компрессоров еще в 2012 году – оборудование закупил "Газпром", но до сих пор не может им пользоваться.

Интересно, что представление о ситуации с австрийскими компрессорами депутат, судя по его запросам, составил исключительно по публикациям в СМИ, а они не сказать, что проливали свет на инцидент. Горелкин не указывает, обращался ли он непосредственно в "Газпром" с просьбой разъяснить суть и технические аспекты произошедшего. Зато из текста запроса можно заключить, что депутат не против "обезопасить" российские частные компании "в интересах национальной безопасности".

Стоит отметить, что Горелкин жалуется на игнорирование его запросов. "Пришел сегодня утром на работу, проверил почту и расстроился. Rambler и Mail.ru Group — две компании, от которых я пока не получил ни ответа ни привета на свой официальный запрос. А в соответствии с федеральным законодательством, любая организация должна ответить на запрос депутата в 30-дневный срок", - пишет депутат в своем telegram-канале "Душитель интернета".

"Если я не получу ответы от Rambler и Mail.ru Group до конца этой недели, обращусь в прокуратуру. Штрафы там небольшие предусмотрены, но пятно на репутации будет стоить дороже. Не отвечать на мой запрос эти компании могут только по двум причинам: у них полный бардак во внутренней структуре или они скрывают какие-то неприятные факты, касающиеся заданных мною вопросов. А это вопросы о безопасности всех нас, уважаемые интернет-пользователи", - пишет Горелкин.