Перед новым годом полиция Нижневартовска проведет рейды для выявления контрафактного алкоголя

Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижневартовске обсудила планы работы в горячее предновогоднее время - сотрудники правоохранительных и контролирующих органов будут работать в усиленном режиме. Полицейские намерены провести проверки торговых точек и мест общественного питания. Рейды будут направлены на выявление контрафактной алкогольной продукции.

С начала года уже изъято из оборота более 28 тысяч литров алкогольной продукции, зафиксировано 120 административных правонарушений. Большинство из них связано с нарушением условий и мест продажи алкогольной продукции. Материалы рассматриваются судебными инстанциями, нарушителям назначаются штрафные санкции.

"Во время новогодних праздников мы усилим контроль за реализацией данной продукции. Больше всего это касается отдаленных территорий, например, старой части города, РЭБ флота и др. Усиленное внимание направлено на то, чтобы не допустить как поступления, так и реализации контрафакта и, как следствия, отравления горожан», - отметил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижневартовску Юрий Шинкарев.

По словам и.о. председателя комиссии, директора департамента экономического развития администрации города Ильяны Багишевой, под контролем должна оставаться и тема реализации контрафактной продукции в непродовольственных магазинах. Продажа таких товаров наносит не только экономический ущерб производителям, но и способна навредить потребителю.

"С начала года выявлено и изъято 460 единиц контрафактной продукции торговых марок известных брендов: спортивная одежда, обувь, сумки и парфюмерная продукция. Как показывает практика, каждая проверка является эффективной", - отметил начальник Нижневартовского таможенного поста Тюменской таможни Дмитрий Мухамадеев.

Члены комиссии положительно оценили работу контролирующих и правоохранительных органов, направленную на недопущение поступления на нижневартовские прилавки "санкционных" товаров. Их во время проверок за последние два года не выявляли. Специалисты ведомств подчеркивают, что таких результатов удалось добиться за счет разъяснений и тщательно организованных мероприятий по выявлению запрещенных товаров. Такая продукция, в случае выявления, по требованию законодательства, должна быть уничтожена, а это несет финансовые потери для предпринимателей.

В завершение заседания комиссии и.о. председателя комиссии, директор департамента экономического развития администрации города Ильяна Багишева поблагодарила представителей федеральных структур за выполнение поставленных задач и рекомендовала продолжить тесное взаимодействие в следующем году.