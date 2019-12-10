В пресс-службе главы ЕАО назвали ложью информацию об его тройном гражданстве

В пресс-службе главы Еврейской автономной области Александр Левинталь опровергли информацию о тройном гражданстве губернатора.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что Левинталь, помимо российского паспорта, также имеет гражданства Израиля и Румынии.

В пресс-службе губернатора РИА Новости заявили, что это ложь. Подобные новости, добавили там, "периодически всплывают уже не в первый раз".

Ранее СМИ писали, что Левинталь может уйти в отставку во время осенней ротации руководителей регионов.

РБК со ссылкой на свои источники в Администрации главы государства сообщало, что причинами стали стабильно низкие рейтинги Левинталя и депрессивность области. Полномочия губернатора истекают в 2020 году. Как показывают опросы, Левинталь входит в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия граждан.