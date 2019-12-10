В старой части Нижневартовска гулять стало комфортно - установлены 100 фонарей

Более 100 светодиодных светильников будут освещать одни из самых темных частей Нижневартовска – Рабочую и Осеннюю улицы, что в старой части города. Поставить фонари было просьбой вартовчан, адресованной главе города Василию Тихонову во время работы одной из выездных общественных приемных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Проезд к микрорайонам № 3-П, № 4-П, № 5-П (по улице Осенней) освещают 110 фонарей, установленных на 55 опорах. В этих районах проживает более 3 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. несовершеннолетних. Теперь путь вартовчан будет комфортнее и безопаснее.

"Мы тут часто прогуливаемся. Сейчас здорово – светло. Раньше гулять было некомфортно, сейчас – одно удовольствие", - поделились жители старой части города Евгений и Юлия Дмитриевы.

По словам главного инженера муниципального "Управления капстроительства" Андрея Павлыка, строительство объекта выполнено в рамках реализации муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 гг. и на плановый период до 2030 г.".

Работа по освещению улицы Осенней началась в конце июня: установлено 50 опор и 110 светильников, пункт, питающий освещение ветки, проложено 1,6 км кабеля. Везде установлены надежные светодиодные энергоэффективные светильники.

"В 2017 г. ввели освещение по улице Заводской, в 2018 – по проезду от улицы Заводской. В 2020 г. планируем сделать освещение по улице Декабристов", - Андрей Павлык.

По словам куратора старой части города, депутата гордумы Леонида Дольникова, в последние три года этот район Нижневартовска заметно изменился.

"Развитие касается не только установки освещения. Это целый комплекс мероприятий. С Нового года начинает движение маршрут №9, который будет идти до поселка у Северной рощи. Заключен контракт с предприятием-перевозчиком. Было много просьб от жителей. №9 – единственный маршрут, который идет по улице Ленина. На 2020 г. запланирована реконструкция улицы Садовой. В 17 школе сделано много работы. Сейчас идет работа по открытию филиала детской поликлиники в 16-П микрорайоне. Это только часть масштабной работы, проделанной и планируемой в старой части города", - сказал он.

Благоустроен участок улицы Рабочей от Заводской до Осенней. Установлено 45 светильников. Работы по настройке завершены, но фонари зажгут только после того, как объект примут в муниципальную собственность.