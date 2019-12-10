26 Сентября 2020
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Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Авиабилеты на перелеты в начале 2020 года обойдутся россиянам на 6% дороже, чем годом ранее

Средняя стоимость билета на рейс по России на начало 2020 года (с 1 января по 31 марта) выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Она составляет 12 231 руб. Средняя цена билета за границу выросла на 5% - до 26 353 руб. Это данные сервиса Туту.Ру, который проанализировал все оформленные билеты (эконом-класс) с датой вылета в первом квартале.

Внутри России больше всего подорожали билеты на направлении Москва – Новосибирск (+38%) и Москва – Екатеринбург (+22%). Больше 10% прибавили вылеты из Москвы в Сочи, МинВоды, Краснодар и Петербург. А вот перелеты из Санкт-Петербурга в Краснодар подешевели на 15%, также стали дешевле полеты из Москвы в Калининград (-12%).

По заграничным направлениям самый большой рост показало направление Москва – Баку (+28%), также выросли цены на перелеты из столицы в Рим, Ташкент, Париж. Подешевели такие направления как Москва – Пхукет (-8%), Москва – Стамбул и Москва – Бангкок (потеряли по 7%).

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Авиабилеты на перелеты в начале 2020 года обойдутся россиянам на 6% дороже, чем годом ранее

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Теги: авиабилеты, рост цен, перелет, средняя стоимость



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