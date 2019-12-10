Вартовчане завоевали различные медали на соревнованиях российского и международного уровней

Вартовчане вновь отличились на спортивных соревнованиях, в том числе заграничных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Во французском Гренобле прошел открытый международный турнир по плаванию "Open Des Alpes", где участвовали 356 спортсменов. Вартовчанин Никита У. дважды – на дистанциях 50 м и 100 м на спине – обошел соперников. В Саранске прошло Всероссийское соревнование по плаванию "Резерв России". Елизавета А. среди юниорок 15-17 лет заняла второе место на дистанции в 200, 100 и 50 м на спине. В Тюмени проходил открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти мастера спорта России Азамата Шошаева. Эмиль Р. стал первым среди юношей 12-13 лет в весовой категории 55 кг, а Елена Х. получила "серебро" среди девочек 10-11 лет в весовой категории 39 кг.

В поселке Увельский, что в Челябинской области, проходил Всероссийский открытый турнир по самбо "Дружба". Тимур И. получил первое место в весовой категории 35 кг, Кирилл А. получил аналогичную награду в весовой категории 54 кг, а Андрей А. – в категории 84 кг. В Нефтеюганске прошло "Открытое первенство округа по художественной гимнастике среди девочек 11-12 лет, юниорок 13-15 лет, девочек 10 лет и младше. По итогам выступления вартовчанки получили первые – третьи места.