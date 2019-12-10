26 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
капитальный ремонт (2016) | Фото:Накануне.RU

В Свердловской области к капремонтам подключат местные органы власти

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправки в федеральное законодательство о капремонтах.
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Как передает корреспондент Накануне.RU из ЗакСО, отныне в перечень лиц, ответственных за капремонты, добавят местные органы власти. По словам депутата Валентина Лаппо, исключением станут подлежащие ремонту объекты культурного и исторического достояния - они останутся на балансе области.

По заверению парламентария, законопроект не потребует никаких дополнительных трат из бюджета.

Ранее Госдума приняла поправки к закону о капремонтах в части проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Участникам конкурса предоставляется возможность установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1%.

Допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 10% конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести новый конкурс.

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В Свердловской области к капремонтам подключат местные органы власти

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Теги: капремонты, депутаты, поправки



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