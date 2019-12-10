В Магнитогорске директору строительного предприятия, не выплатившего сотрудникам зарплату, суд назначил штраф

Штраф в 100 тыс. руб. обязан заплатить директор ООО "Уралстройтехнология" из Магнитогорска за невыплату зарплаты своим сотрудникам.

С 2016 по 2018 год директор не платил деньги 11 работникам, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Общая сумма задолженности составила 440 тыс. руб.

При этом у предприятия были деньги - в указанный период была оплата на сумму более 7 млн руб. по договорам с поставщиками.