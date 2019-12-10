До ста и выше: на Южном Урале посчитали пенсионеров-долгожителей

В уходящем году 40 жителей Челябинской области отметили вековой юбилей, подавляющее большинство из них – женщины. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда.

Из 40 юбиляров с вековым возрастом лишь 4 – мужчины. Наиболее умудренные годами – 107 и 106 лет – проживают в Кусинском и Красноармейском районе, самый возрастной получатель пенсии из числа мужчин, которые проживают в Челябинске, появился на свет в 1915 году. Всего к концу 2019 года более сотни южноуральцев уже перешагнули столетний рубеж, зарегистрировано больше 15 тыс. пенсионеров в возрасте от 90 до 99 лет.

Специалисты ПФР подсчитали, что самыми популярными именами среди женщин старше 100 лет являются Евдокия, Анна, Мария и Пелагея, а среди мужчин соответственно – Михаил, Иван и Николай. Встречаются необычные и редкие женские имена, например, Распике, Аграфена и Катафа.

Остается добавить, что всем пенсионерам в России, достигшим возраста 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается в два раза.