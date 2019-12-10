26 Сентября 2020
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Общество В России
квитанции, счета, ЖКХ, ЖКУ (2018) | Фото: EADaily

Россиян больше всего волнует рост цен на ЖКУ, товары и услуги – опрос ФОМ

Больше всего россиян беспокоит рост цен на ЖКУ, товары и услуги, а также ситуация в здравоохранении, состояние дорог, образование. Это результаты опроса ФОМ за октябрь, на которые ссылается "Коммерсант". Издание сообщает об аналитической записке, составленной на основе данных мегаопроса ФОМ "Георейтинг" об основных проблемах, которые волнуют россиян. Исследование носит закрытый характер, доступ к нему в основном имеют сотрудники администрации президента.
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Респондентам предлагалось выделить несколько позиций из предлагаемого перечня проблем. На первом месте оказались высокие цены на услуги ЖКХ — ими озабочены 48% опрошенных. Чаще всего эту проблему отмечают жители Удмуртии (67%) и ХМАО (64%). На втором месте с небольшим отрывом рост цен на товары и услуги — он волнует 47% россиян. Наибольшую обеспокоенность в связи с ростом цен высказали жители Камчатки (66%), Воронежской области (63%), Саратовской области (60%).

А вот ситуацию в сфере здравоохранения как тяжелую описывают 34% жителей России. Впрочем, в отдельных регионах этот показатель значительно выше — например, в Мордовии он составляет 63%. Состояние дорог и ситуация на них волнует 15% опрошенных, но в Саратовской и Ростовской областях беспокойство в связи с этим высказывают 30% и 29% соответственно. Ситуация в сфере образования заботит 11% респондентов, но в Мордовии ситуацией в этой сфере недовольны 27%.

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Россиян больше всего волнует рост цен на ЖКУ, товары и услуги – опрос ФОМ

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Теги: россияне, опрос, рост цен, жку, здравоохранение, состояние дорог



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