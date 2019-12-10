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Экономика В России
Заправка авиакеросином. Газпромнефть-Аэро. (2019) | Фото: gazprom-neft.ru|пресс-служба Газпромнефть-Аэро

Минтранс придумал новую схему распределения субсидий на топливо для авиакомпаний

Российские авиакомпании заждались компенсаций за рост стоимости керосина в 2018 году. Минтранс никак не определится со схемой распределения 23 млрд руб., которые ранее были выделены из резервного фонда правительства. Сами перевозчики просили сумму немного больше, но при этом не выдвигали условий ее распределения.
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Ранее сообщалось, что власти решили раздать субсидии тем авиакомпаниям, которые совершали больше всего внутрироссийских перевозок. Такая схема была бы выгодна S7 и Utair, но убыточна для "Аэрофлота", "Уральских авиалиний", а чартерные перевозчики вроде Azur Air и вовсе не получили бы денег.

Но теперь в Минтрансе передумали: субсидии хотят распределять пропорционально объемам потребленного топлива, пишет газета "Коммерсант". Речь идет о керосине, купленном и заправленном в России.

Новая схема тоже устраивает не всех. Средним и мелким перевозчикам она нравится, а крупные переживают, что больше всего денег получат компании со старым и неэффективным флотом – он расходует больше всего топлива. "Распределять субсидию необходимо с учетом количества перевезенных пассажиров на внутренних линиях и дальности перевозок — по величине пассажиро-километров", - говорит один из источников издания.

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Минтранс придумал новую схему распределения субсидий на топливо для авиакомпаний

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Теги: минтранс, авиатопливо, субсидии, перевозчики



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