26 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
ресторан стол ужин (2007) | Фото: Накануне.ru

Екатеринбургский ресторан "Легенды Юга" частично закрыт из-за нарушений

В Екатеринбурге на месяц приостановлена работа холодного цеха ресторана "Легенды Юга", что в торговом центре "Пассаж".
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Ранее специалистами Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений в работе ресторана. Как показала проверка ведомства, цех является проходным, что не обеспечивает соблюдение надлежащего температурного режима, из-за чего возникает риск загрязнения воздушной среды производственной зоны. Кроме этого, обнаружились недочеты в разделочном инвентаре и канализационных стоках.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, в итоге Ленинский районный суд вынес решение о приостановке цеха ресторана на Вайнера, 9 сроком на 30 суток. Судебными приставами были опечатаны рабочие поверхности цеха и вручено требование об исполнении решения суда.

Ранее сообщалось, что в "Студии Суши" в Екатеринбурге нашли кишечную палочку и золотистый стафилококк.

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Екатеринбургский ресторан "Легенды Юга" частично закрыт из-за нарушений

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Теги: ресторан, проверка, нарушения, Роспотребнадзор, Екатеринбург



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