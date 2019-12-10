На Южном Урале прокурор добился отмены оправдательного приговора начальнику ГИБДД

Прокурор добился отмены оправдательного приговора Троицкого городского суда в отношении начальника отдела ГИБДД, который обвинялся в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем ОГИБДД МО МВД РФ "Троицкий", в сентябре 2013 года дал указание инспектору ДПС не привлекать к административной ответственности сотрудника полиции за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор составил документы по факту ДТП, совершенного полицейским, без фиксации факта нахождения водителя в нетрезвом состоянии.

Троицкий городской суд в сентябре оправдал обвиняемого. Этот приговор обжаловал государственный обвинитель. Суд позицию прокурора поддержал, отменив решение суда. Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.